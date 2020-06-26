Полеты на истребители приостановили

На высокотехнологичном истребителе F-35A обнаружилась новая проблема. Теперь летчикам до особого распоряжения запретили приближаться к грозовому фронту ближе, чем на 25 миль (40,23 километра). Причина тому – сломанная система OBIGGS, которая защищает истребитель при ударе молнии, заполняя инертным азотом область, пораженную разрядом.

Как пишет Airforce Magazine, неполадка была обнаружена во время технического обслуживания одного из F-35A на базе ВВС США Хилл в штате Юта. Трубка системы оказалась поврежденной.

В Lockheed Martin уверяют, что проблема вызвана не производственным браком, вероятно, что-то пошло не так во время обслуживания в полевых условиях. При этом у истребителей F-35B и F-35C такой проблемы не наблюдается.

Повреждение трубок в системе OBIGGS произошло не в первый раз. Похожее было десять лет назад, и тогда конструкторы улучшили систему, но, по всей видимости, недостаточно. Оказалось, что композитные материалы, которые применяются в сборке самолета, способствуют выгоранию авионики в случае попадания молнии в машину. Тогда проблему попытались решить портативными громоотводами. Интересно, что F-35A мог пострадать как на аэродроме в статичном положении, так и в воздухе.

Ранее в этом году выяснилось, что F-35B и F-35C при форсаже оплавляет себе хвост. После этого летчикам даже ввели ограничения для полетов на сверхзвуке. Впрочем, они есть для многих самолетов.