Летчик рассказал о преимуществах своего штурмовика над F-35

Летчик рассказал о преимуществах своего штурмовика над F-35
Фото: Master Sgt. Russell Scalf/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дорогостоящий истребитель не сможет защитить свои же войска

Старый американский штурмовик A-10 Thunderbolt II или, как его еще называют, "Бородавочник", будет действовать намного эффективнее против российских войск, чем F-35 пятого поколения.

С таким довольно провокационным заявлением на страницах Breaking Defense выступил бывший пилот A-10 Брайн Боудинг. Интересно, что разница между этими двумя машинами колоссальна, и сравнивать их, как минимум, странно.

Однако в преддверии вывода из эксплуатации заслуженных штурмовиков, многие сторонники "летающих танков" пытаются их сохранить из-за их неприхотливости, дешевизны и эффективности в ближнем бою, когда не нужны сверхдорогие ракеты и технологии.

Как уверяет Брайн Боудинг, истребители F-35 и F-22 слишком быстрые и не обладают достаточной маневренностью, чтобы обнаруживать замаскированные угрозы, а также отделить своих от чужих в бою. Стоит отметить, что форма крыла штурмовика, действительно, лучше всего подходит для маневров на небольшой скорости. То же самое можно сказать о российском "Граче" Су-25.

Автор считает, что А-10 – это лучшая машина для защиты американских сухопутным войск, в то время как истребители пятого поколения пусть решают свои задачи в небе на большой высоте в "высокотехнологичных конфликтах".

По мнению Боудинга, вывести из эксплуатации "Бородавочники" могут только люди, которые не знают основ ведения боя и поддержки сухопутных войск. Уже другой вопрос, что все штурмовики необходимо модернизировать.

Летчик возражает декану Института аэрокосмических исследований имени Митчелла Дэйву Дептуле. Тот ранее заявил, что А-10 сложно выжить при серьезных угрозах. И поэтому самолет не использовался во время миссии "Оперативное решение" в Сирии. Однако один только Боудиннг из всех своих 863 боевых часов 152,6 провел в Сирии. А у других пилотов еще больше стажа в Сирии на штурмовиках.

В условиях быстрой войны противник просто не успевает "таскать на себе" радары, продвинутые дорогие ракеты и системы РЭБ, поэтому у летчика А-10 всегда есть шанс поживиться. Этот же факт разрушает иллюзию, что F-35 и F-22 этакие неприкасаемые, а F-16 и F-15 падают пачками из-за ракет С-400.

"Бородавочники" никогда не будут сбиты С-400, так как летают, как правило, над территорией противника. В ближнем бою на первый план выходит маневренность и умение уклониться от ракеты. F-22 и F-35 незаметны, когда они далеко, но, когда уже оказались в поле зрения, мало отличаются от тех же F-16 или МиГ-35.

В Восточной Европе и Китае преобладает низкая облачность, поэтому возможности скоростных самолетов сильно ограничены. А высокоточные ракеты и бомбы в условиях задымленной, постоянно меняющейся картины боя могут быть не такими эффективными, как их обычно выставляют.

Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Другой серьезный недостаток F-35, с точки зрения Боудинга, в его легкой воспламеняемости с 11 топливными баками по всему фюзеляжу. Пуля калибра 5,56 мм может пробить истребитель. О броне "Бородавочника" ходят легенды – после каких только передряг этот самолет не возвращался на базу. А-10 быстро чинят. Как правило, привести в порядок "Бородавочник" получается за четыре часа. Можно представить, сколько дней уйдет на починку сверхдорогого покрытия F-35.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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