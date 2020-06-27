Самолеты США устроили необычные маневры около Крымского моста

Самолеты США устроили необычные маневры около Крымского моста
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Боевые воздушные суда смело приблизились ко входу в Керченский пролив

Как минимум три американских самолета появились у южных границ России. Воздушные суда покружили недалеко от Крымского моста, при этом выполняя сложные маневры. Об этом говорят данные мониторинговых ресурсов, сообщают журналисты.

Как пишет портал Avia.pro, такой необычной активности военных США, которую можно сравнить с провокацией, раньше не наблюдалось. Около Керченского пролива в пятницу, 26 июня были замечены противолодочный самолет и суда радиоэлектронной разведки, также есть информация, что в акватории Черного моря были и стратегические дроны. Минобороны не сообщало о полетах военных США. При этом, как подчеркивают журналисты, американские самолеты границу РФ не пересекали. 

По предположению журналистов, самолеты, а также, вероятно, американские военные корабли, показали российским коллегам, что готовы создать для них проблемы. Как отмечает издание, что именно делали самолеты, неизвестно. Однако раннее полеты американских разведчиков воспринимали, как попытку создать помехи для российских средств РЛС и ПВО, чтобы системы не распознали воздушные суда США. 

Портал также отмечает, что недалеко от российской границы в Черном море также находится ракетный эсминец USS Porter, который тоже мог участвовать в "провокации". 

Отметим, что мониторинговый ресурс Plane Radar сообщил в "Твиттер" о разведывательном полете  в Черном море "Боинга" RC-135W Rivet Joint, принадлежащем США. Также известно о маршруте двух противолодочных "Боинга" P-8A "Посейдон" в том же районе. 

Полина ИВАНОВА

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