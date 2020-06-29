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Если Дональд Трамп выполнит свое обещание и сократит количество американских солдат в Германии, а затем и Европе в целом, это будет фатальной ошибкой. Об этом заявил в интервью Military Times бывший министр обороны Эстонии Рихло Террас.
По его словам, пока военные США находятся в Европе, страны Балтии могут рассчитывать на помощь авиации, ПВО, ВМС, а также мощную артиллерию. Но, когда они уйдут, это станет сигналом для России, которая намерены отвоевать у НАТО ее "приобретения" на востоке – Прибалтику, Польшу, Румынию, Болгарию.
Как считает Террас, на данный момент вероятность конфликта между Россией и НАТО мала, однако, если вывести 10 тысяч солдат из Германии, как того хочет президент США, баланс нарушится, и ситуация может кардинально поменяться.
Террас уверяет, что учения Defender 2020 наглядно показали России, что НАТО может эффективно действовать на море, на суше и в воздухе. Кроме того, большое внимание уделялось противодействию российской пропаганды, которая обращена против европейских ценностей. Москва не будет действовать напрямую, а якобы использует сепаратистские настроения и военных, замаскированных под ополченцев.
Military Times приводит в пример Украину и Донбасс. Как заявил изданию бывший военный США, Киеву очень помогла военная помощь США, так как иначе независимость Украины сильно пошатнулась бы.
В России неоднократно заявляли, что у Москвы нет даже мысли захватить какую-то прибалтийскую или восточно-европейскую страну. Однако в свете последних событий эта тема становится все более обсуждаемой.
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