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Минобороны опубликовало видео с учений в Калининградской области. Су-24 и Су-30СМ морской авиации отработали уничтожение командных пунктов, бронетехники, а также живой силы противника.
Видеоролик начинается со взлета бомбардировщиков и истребителей, но самое интересное – в конце, когда съемка ведется из кабины Су-24. Хорошо виден боевой порядок бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла, также показаны взрывы о бомб.
Стоит отметить, что Калининградская область остается наиболее вероятным потенциальным районом столкновения российских военных с подразделениями НАТО. ВВС США регулярно отрабатывают удары по стратегическим объектами ВС вооруженных сил РФ, Москва отвечает зеркально. Учения проводятся на суше, на море и в воздухе.
Ранее североатлантический альянс провел масштабные учения Defender 2020, на которых отработал скоординированный удар по российским боевым соединениям. А в апреле этого года бомбежку Калининграда отрепетировали B-52H.
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