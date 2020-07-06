Истребители и бомбардировщики "отразили" масштабное наступление НАТО

Минобороны опубликовало видео с учений в Калининградской области. Су-24 и Су-30СМ морской авиации отработали уничтожение командных пунктов, бронетехники, а также живой силы противника.

Видеоролик начинается со взлета бомбардировщиков и истребителей, но самое интересное – в конце, когда съемка ведется из кабины Су-24. Хорошо виден боевой порядок бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла, также показаны взрывы о бомб.

Стоит отметить, что Калининградская область остается наиболее вероятным потенциальным районом столкновения российских военных с подразделениями НАТО. ВВС США регулярно отрабатывают удары по стратегическим объектами ВС вооруженных сил РФ, Москва отвечает зеркально. Учения проводятся на суше, на море и в воздухе.

Ранее североатлантический альянс провел масштабные учения Defender 2020, на которых отработал скоординированный удар по российским боевым соединениям. А в апреле этого года бомбежку Калининграда отрепетировали B-52H.