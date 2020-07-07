В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Военно-морская группа НАТО под командованием испанского капитана Мануэля Агирре Альдерегиа взяла курс в Черное море. Сначала флотилия проведет учения в водах Болгарии, а затем направится в украинскую Одессу. В альянсе сознают, что ведут военные корабли в акваторию в непосредственной близости от российских берегов, но не считают это проблемой.

Испанский фрегат фрегата "Альваро де Базан", эсминец США и три военных корабля Болгарии приблизятся к базе Черноморского флота ВМФ России в Севастополе на расстояние 380 километров. По словам испанского командующего флотилией НАТО, проблем в Черном море он не ожидает, несмотря на конфликт между Россией и Украиной. При этом в альянсе не скрывают, что вынуждены считаться с контролем Москвы над частью акватории.

"Это ограничивает свободное хождение кораблей в некоторых районах Черного моря", - цитирует капитана издание ABC.

Присутствие ВМФ РФ у берегов Сирии и Ливии в Средиземном море также вызывает недовольство в НАТО. "Ее влияние в регионе известно и требует пристального внимания", – признал Агирре. Впрочем, по его словам, военные корабли НАТО были бы направлены в регион в любом случае, поэтому неправильно считать присутствие РФ в Средиземном море фактором нестабильности.

Ранее эсминец США "Портер" попал под наблюдение российских военных. в Минобороны РФ отметили, что это был третий раз в 2020 г., когда американский военный корабль появился в Черном море.

Известно, что Киев уговаривает Брюссель увеличить присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море. Это, по мнению украинской стороны, должно стать сдерживающим фактором для России. Однако такой подход может привести Запад в ловушку. Поэтому страны НАТО предпочитают разовые акции и продажу украинской стороне военной техники. На днях о поставках американских катеров флоту Незалежной рассказал адмирал Неижпапа.