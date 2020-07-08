Северный флот начинает масштабные учения со стрельбами

Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" вывели в Баренцево море группировку кораблей Северного флота. В ответ на учения НАТО Defender 2020 Россия развернула масштабные маневры, на которых будет отрепетировано уничтожение кораблей и подлодок альянса.

Как сообщает Mil.Press Flot со ссылкой Минобороны РФ, основу группировки составляют корабли различных соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Сбор-поход будет проходить под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Планируется, что будет применяться боевое вооружение. А всего задействуют более 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения Севфлота, а также порядка 20 самолетов и вертолетов плюс 40 единиц техники ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

Эти учения официальные, и они освещаются в СМИ. Ранее в НАТО заявили о настоящем нашествии российских подлодок в северной части Атлантики. Так, по данным The Wall Street Journal, в учениях в конце года участвовало порядка десяти атомных субмарин ВМФ РФ.