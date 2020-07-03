В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

В НАТО констатировали еще большую активность российских субмарин в северной части Атлантики. По данным The Wall Street Journal, в учениях ВМФ РФ в конце прошлого года участвовали не менее десяти российских подлодок.

По оценкам издания, это были крупнейшие учения такого рода после окончания холодной войны, хотя ранее британцы неоднократно отмечали активность атомных подлодок РФ.

Как обычно, субмарины вышли из мест базирования Северного флота, вероятно, Гаджиево, и взяли курс на Северную Атлантику. И их было не две и не три, а как уже было сказано, почти десять.

Как заявил глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, подлодки несут реальную угрозу кораблям альянса. Они появляются в Северной Атлантике регулярно и находятся там долгое время.

В составе Северного флота есть подлодки проекта 971 "Щука-Б". Это многоцелевые субмарины, вооруженные "Калибрами" и действительно, способные нанести большой урон флотилии НАТО.

Ранее в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев подтвердил, что Россия расширила географию боевого дежурства и, в частности – отрабатывает глубоководные погружения в Норвежском море. Кроме того, экипажи подлодок Северного флота участвовали в учениях "Океанский щит".

Руководство альянса больше беспокоят даже не сами подлодки, а возможность России оборвать подводные коммуникации, которые связывают США и Европу. В этом случае, взаимодействовать морским подразделениям НАТО будет гораздо проблематичнее.