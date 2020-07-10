Для субмарины такого класса это самое неподходящее место из всех возможных

Шведское издание SVT утверждает, что в Балтийское море заходила российская атомная подлодка проекта "Антей". Это серьезное заявление, так как атомные субмарины запрещены на Балтике, согласно международным договоренностям.

При этом, где и когда видели 154-метровую подлодку, не сообщается. Утверждение достаточно странное, так как средняя глубина Балтийского моря – всего 51 м, что для "Антея", мягко говоря, совсем мало.

Тем не менее глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Швеции Никлас Гранхольм рассуждает, насколько катастрофичной была бы авария "Антея" в Балтийском море.

По его словам, на борту российской подлодки могут быть ядерные торпеды, самая "слабая" из которых обладает мощностью заряда в 15 килотонн. А самая тяжелая – 200 килотонн. И это не считая двух атомных реакторов двигательной установки.

Кроме того, "Антей" несет 24 крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Видимо, Гранхольм имел в виду П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс", хотя сейчас эти подлодки перевооружают и на "Калибры".

При этом Гранхольм справедливо отмечает, что для Балтийского моря "Антей" не годится, так как подлодку будет засечь намного проще, чем, например, в водах Северной Атлантики, где эти субмарины "чувствуют себя" вольготно. Эксперт предположил, что лодка зашла для каких-то учений и демонстрации мощи Военно-морского флота РФ.