Шведы засекли российскую атомную подлодку "Антей" на Балтике

Шведы засекли российскую атомную подлодку "Антей" на Балтике
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Для субмарины такого класса это самое неподходящее место из всех возможных

Шведское издание SVT утверждает, что в Балтийское море заходила российская атомная подлодка проекта "Антей". Это серьезное заявление, так как атомные субмарины запрещены на Балтике, согласно международным договоренностям.

При этом, где и когда видели 154-метровую подлодку, не сообщается. Утверждение достаточно странное, так как средняя глубина Балтийского моря – всего 51 м, что для "Антея", мягко говоря, совсем мало.

Тем не менее глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Швеции Никлас Гранхольм рассуждает, насколько катастрофичной была бы авария "Антея" в Балтийском море.

По его словам, на борту российской подлодки могут быть ядерные торпеды, самая "слабая" из которых обладает мощностью заряда в 15 килотонн. А самая тяжелая – 200 килотонн. И это не считая двух атомных реакторов двигательной установки.

Кроме того, "Антей" несет 24 крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Видимо, Гранхольм имел в виду П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс", хотя сейчас эти подлодки перевооружают и на "Калибры".

При этом Гранхольм справедливо отмечает, что для Балтийского моря "Антей" не годится, так как подлодку будет засечь намного проще, чем, например, в водах Северной Атлантики, где эти субмарины "чувствуют себя" вольготно. Эксперт предположил, что лодка зашла для каких-то учений и демонстрации мощи Военно-морского флота РФ.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в день Самсона

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Самсона Странноприимца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей