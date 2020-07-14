Субмарина "Орел" возвращалась из Санкт-Петербурга

Подлодкой, которая напугала в Балтийском море шведские СМИ, действительно оказалась субмарина проекта 949А – "Орел". Она возвращалась с парада, посвященного Дню военно-морского флота, который проходил в Санкт-Петербурге.

Фотографию "Антея" с воздуха опубликовал в "Твиттер" пользователь Krille. В комментариях редактор Barents Observer Thomas Nilsen классифицировал ее как K-266 проекта Oscar-II по классификации НАТО.

Позже эту самую подлодку сфотографировали военные Дании. Сообщается, что она возвращалась тем же путем, что и пришла в Санкт-Петербург, а корабли НАТО следили за нею. Тот факт, что "Орел" шел по поверхности, уже говорит о том, что российские моряки не ставили цель пройти незаметно, и страны альянса были предупреждены о транзите.

Russian Submarine passing Great Belt Bridge 0640Z. Southbound on route to Naval Day St.Petersburg? pic.twitter.com/Gp2YA0Xa22 — Krille (@shipohollic) July 9, 2020

Ранее шведское издание SVT сообщило о заходе в воды Балтики россияской подлодки "Антей", а глава исследовательского отдела Института оборонных исследований Швеции Никлас Гранхольм заявил, что авария этой подлодки в Балтийском море приведет к катастрофе. Миссии атомных подлодок на Балтике запрещены, согласно международным договоренностям, как и в Черном море.