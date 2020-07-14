Крым по-прежнему притягивает ВВС США

Минобороны сообщило о сопровождении самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО над Баренцевым и Черным морями. Встретить "гостей" вылетели истребители сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной, над Баренцевым морем был замечен Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а над Черным – Р-8А "Посейдон" и RС-135 ВВС США, а также ударный беспилотник MQ-9А "Рипер".

Российские летчики грамотно сопроводили воздушные суда, на безопасном расстоянии, после чего вернулись на аэродромы. Государственную границу самолеты и беспилотник НАТО не нарушали, осуществляя разведку над нейтральными водами.

Подобные полеты американских разведчиков над Черным морем давно стали обычным делом. Так, 1 июля Су-27 вылетали для сопровождения тех же RC-135 и патрульного P-8A "Посейдон". Кроме того, с недавних пор над Черным морем стали летать и стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H. Над Баренцевым морем обстановка спокойнее, но и там самолеты НАТО появляются периодически, выслеживая российские подлодки. В основном, это норвежцы. которые занимались тем же самым и во времена СССР.