Разведчики вряд ли взлетели с американского аэродрома

Журнал The National Interest прокомментировал сообщение Минобороны РФ о перехвате 30 иностранных самолетов за неделю, преимущественно RC-135.

По данным издания, 55-е авиакрыло в местечке Оффат в штате Небраска располагает 22 самолетами RC-135, но совершенно неясно, где они начали свою разведывательную миссию. В случае с норвежскими самолетами – все понятно, от Скандинавии рукой подать до Баренцева моря.

Но RC-135 были замечены над Черным морем, где их и сопроводили российские истребители. Теоретически разведчик мог взлететь с аэродрома какой-нибудь страны НАТО, и удобнее всего это делать с турецкой или итальянской базы. Так, стратегические разведчики RQ-4 Global Hawk взлетают с острова Сицилия, а затем собирают данные о российских военных объектах в Крыму и на украинско-российской границе.

Что касается RC-135, то этот самолет сделан на базе устаревшего "Боинга-707", но при этом машина напичкана электроникой и шпионской аппаратурой, которую обслуживают до 27 специалистов. Есть среди них и те, кто имеют навыки дешифрования, эксперты по РЭБ и высококлассные инженеры.