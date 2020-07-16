Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России
Военные. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Американские военные намерены отработать нанесение быстрых ударов по российской территории. Так оценил действия блока НАТО военный эксперт Юрий Кнутов.

Укрепление позиций альянса в Норвегии – еще один шаг в реализации этого плана, уверен специалист.

По его мнению, военные из США прорабатывают возможность обрушения на Россию трех мощных ударов: по Курильским островам, Крыму и Калининграду. Подобные атаки могут быть осуществлены в сжатые сроки или даже одновременно.

Таким образом, у потенциальных противников есть возможность выиграть время. Пока руководство нашей страны будет принимать решения о дальнейших действиях, они успеют занять ведущую позицию в возможном конфликте.

При этом США укрепляют свои позиции в Норвегии, объясняя это "российской угрозой". Однако реальная цель – отработка тактики нападения на нашу страну, пишет "Царьград".

Как напомнил Юрий Кнутов, Советский Союз в подобных ситуациях действовал симметрично. Когда американцы запускали военные учения, СССР сразу начинал контручения.

Ранее сообщалось, что Норвегия пожаловалась на имитацию атак российских самолетов.

Ольга ФЕДОРОВА

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