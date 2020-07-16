На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Американские военные намерены отработать нанесение быстрых ударов по российской территории. Так оценил действия блока НАТО военный эксперт Юрий Кнутов.

Укрепление позиций альянса в Норвегии – еще один шаг в реализации этого плана, уверен специалист.

По его мнению, военные из США прорабатывают возможность обрушения на Россию трех мощных ударов: по Курильским островам, Крыму и Калининграду. Подобные атаки могут быть осуществлены в сжатые сроки или даже одновременно.

Таким образом, у потенциальных противников есть возможность выиграть время. Пока руководство нашей страны будет принимать решения о дальнейших действиях, они успеют занять ведущую позицию в возможном конфликте.

При этом США укрепляют свои позиции в Норвегии, объясняя это "российской угрозой". Однако реальная цель – отработка тактики нападения на нашу страну, пишет "Царьград".

Как напомнил Юрий Кнутов, Советский Союз в подобных ситуациях действовал симметрично. Когда американцы запускали военные учения, СССР сразу начинал контручения.

Ранее сообщалось, что Норвегия пожаловалась на имитацию атак российских самолетов.

