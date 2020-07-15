Скандинавы надеются на то, что Москва прекратит боевые маневры на севере РФ

Российские учения, в ходе которых наши самолеты выполняют имитацию авиаударов по норвежским целям, весьма беспокоят Осло. Об этом сообщил посол Королевства в России Руне Ресаланд.

"Примером деятельности, которая не способствует добрососедству, является ряд повторяющихся имитаций атак боевыми самолетами, направленных на норвежские цели", - цитирует "Интерфакс" главу дипмиссии.

По его словам, такие действия Вооруженных сил РФ угрожают безопасности скандинавского государства. Ресаланд выразил надежду, что Москва откажется от проведения таких маневров.

Возможно, Осло жалуется на российские учения, проведенные в июне текущего года, в ходе которых наши военные отрабатывали уничтожение условных морских целей в Балтийском море. В это же время боевыми мышцами играли представители НАТО в ходе Baltops 2020.