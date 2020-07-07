Украина нашла способ вытеснить Россию из Азовского моря

Украина нашла способ вытеснить Россию из Азовского моря
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Киеве верят, что американские катера помогут установить свои порядки в акватории

Украина покажет России, кто хозяин в Азовском море. Сделает она это при поддержке заокеанских союзников. На это намекнул командующий военным флотом Незалежной Алексей Неижпапа.

 "Азовское море - это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли, у них не получится", – заявил контр-адмирал в интервью изданию "Думская".

В ближайшее время, по его словам, Украина получит от США "самые современные катера типа Mark VI". Использовать их можно как для патрулирования, так и для ведения боевых действий, а также высадки десанта. Известно, что корпус катеров Mark VI алюминиевый, броня способна выдержать выстрелы из стрелкового оружия. На борту имеются две артиллерийских установки под 25-миллимитровые ракеты и шесть пулеметов, уточняет телеканал "360".

Неижпапа похвастался, что таких катеров больше ни у кого из союзников американцев не будет. Дескать, США планировали их только для себя, но, благодаря тому, что Киев разработал эффективную стратегию развития ВМС и поставил "правильные цели", украинский флот получит 16 таких катеров. Часть из них непременно будет доставлена в Азовское море. О том, что под американские установки и снаряды придется регулярно закупать в США снаряды, контр-адмирал предпочел не упоминать.

Ранее Неижпапа заявил, что Украина готовится к полномасштабным военным действиям против России на юге. По его данным, Москва планирует атаку под видом учений. В Кремле уже назвали эти подозрения "глупостью".

Командующий ВСУ Сергей Наев также остудил горячую голову Неижпапы. Он успокоил украинцев, что для войны с Россией нет оснований, и пояснил, что глава военного флота недавно приступил к своим обязанностям и еще не во всем разобрался. При этом военные эксперты отметили, что в случае вооруженного противостояния у украинской армии нет шансов на победу, ведь красоваться на параде – это не то же самое, что воевать.

Российский адмирал Виктор Кравченко оценил потенциал ВМС Украины с учетом американских Mark VI. Подробнее о военной помощи Вашингтона Киеву "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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надеюсь *не их папа* решиться на новый абордаж под крымск мостом на новых катерах,россия с любопытством после рассмотрит вблизи эти катера и подумает сто раз отдавать их обратно или самим использовать
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