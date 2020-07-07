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Прекратить дискриминацию русскоязычных граждан потребовали от властей Украины в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Демократическое государство должно обеспечивать права населения, одним из которых является право на использование родного языка, говорится в распространенном во вторник, 7 июля, заявлении.
Претендуя на пост главы государства, Владимир Зеленский клялся "не давить" русский язык, а для Донбасса даже был готов оставить его наравне с украинским. Однако прошел год, и вот уже президент подписывает законы, превращающие говорящих по-русски украинцев в людей "второго сорта", указывают оппозиционеры:
"Ведущий член Зе-команды Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть не русский, а английский. (…) Видимо, чтобы легче было понимать желания кредиторов и новых хозяев украинских предприятий и земли".
Люди должны иметь право выбирать, на каком языке учить детей, а не следовать прихотям чиновников и националистов, настаивают в партии, отмечая, что уже подали соответствующее обращение в Раду.
Закон о языке был инициирован еще экс-президентом Петром Порошенко и подхвачен новой администрацией. Согласно подписанному Зеленским закону, на Украине уже с сентября 2020 г. отменяется образование на русском языке для школьников с пятого класса.
При этом сам глава Украины до недавних пор шутил со сцены по-русски и, как выяснили журналисты, по-прежнему пользуется русскоязычными мобильными приложениями. Да и фильмы в стране предпочитают снимать на русском – это признал министр культуры Незалежной. В то же время официальная политика Киева совпадает с националистической: русскоязычных открыто оскорбляют, называют "одноклеточными" и гонят из страны.
Ранее на Украине с подачи Зеленского отменили мораторий на продажу земли. Это означает, что сельскохозяйственные угодья Незалежной могут перейти в руки иностранных корпораций.
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