Зеленского уличили в стремлении угодить новым хозяевам Украины

Зеленского уличили в стремлении угодить новым хозяевам Украины
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Подписанные президентом законы делят людей на первый и второй сорт по языковому признаку, заявили в оппозиции

Прекратить дискриминацию русскоязычных граждан потребовали от властей Украины в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Демократическое государство должно обеспечивать права населения, одним из которых является право на использование родного языка, говорится в распространенном во вторник, 7 июля, заявлении.

Претендуя на пост главы государства, Владимир Зеленский клялся "не давить" русский язык, а для Донбасса даже был готов оставить его наравне с украинским. Однако прошел год, и вот уже президент подписывает законы, превращающие говорящих по-русски украинцев в людей "второго сорта", указывают оппозиционеры:

"Ведущий член Зе-команды Алексей Данилов считает, что вторым языком в Украине должен быть не русский, а английский. (…) Видимо, чтобы легче было понимать желания кредиторов и новых хозяев украинских предприятий и земли".  

Люди должны иметь право выбирать, на каком языке учить детей, а не следовать прихотям чиновников и националистов, настаивают в партии, отмечая, что уже подали соответствующее обращение в Раду. 

Закон о языке был инициирован еще экс-президентом Петром Порошенко и подхвачен новой администрацией. Согласно подписанному Зеленским закону, на Украине уже с сентября 2020 г. отменяется образование на русском языке для школьников с пятого класса.

При этом сам глава Украины до недавних пор шутил со сцены по-русски и, как выяснили журналисты, по-прежнему пользуется русскоязычными мобильными приложениями. Да и фильмы в стране предпочитают снимать на русском – это признал министр культуры Незалежной. В то же время официальная политика Киева совпадает с националистической: русскоязычных открыто оскорбляют, называют "одноклеточными" и гонят из страны.

Ранее на Украине с подачи Зеленского отменили мораторий на продажу земли. Это означает, что сельскохозяйственные угодья Незалежной могут перейти в руки иностранных корпораций.

Николай ВИКТОРОВ

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