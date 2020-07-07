Попытки экс-президента Украины оправдаться разбились о факты

Бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко уличили в обмане. Он попытался отвертеться от обвинений, что в 2014 г. заигрывал с Кремлем, но получилось еще хуже.

Скандал начался с того, что депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире ток-шоу "Свобода слова" припомнила Порошенко, как тот, уже будучи президентом Незалежной, поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. В качестве доказательства она привела сообщение на сайте Кремля.

Порошенко, услышав ссылку на Кремль, заявил, что поздравления не было, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков лжет, а нардеп Верещук манипулирует общественным мнением, распространяя ложную информацию. Объяснить, почему ни по горячим следам, ни потом Киев не опроверг так называемое вранье со стороны Москвы, Порошенко не смог.

Между тем, действительно, пресс-службами глав государств обеих стран сообщалось, что 12 июня 2014 г. Порошенко рассказывал Путину по телефону о планах урегулирования ситуации в Донбассе. Разница в том, что в Москве отметили, что "Порошенко поздравил Путина с национальным праздником", а в Киеве лишь уточнили, что тогдашний президент назвал недопустимой ситуацию, когда через российско-украинскую границу следуют танки. Никакого опровержения насчет поздравлений пресс-секретарь Порошенко не делал, подчеркивает Strana.ua.

Интересно, как теперь будет выкручиваться Петр Алексеевич. За минувшие шесть лет многие, конечно, забыли детали событий тех дней. Но сейчас полезли в архивные сообщения, и благодаря этому вспомнили, что именно после того разговора Порошенко объявил перемирие в Донбассе, а в Москве впервые назвали его "президентом Украины". То есть киевские власти на самом деле пытались наладить контакт с российской стороной. Зачем было сейчас врать и тем более обвинять во лжи Пескова? Видимо, привычка. Ранее Берлин уже уличил бывшего украинского лидера во вранье насчет минских соглашений.