Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Зеленский пользуется телефоном на русском языке

Зеленский пользуется телефоном на русском языке
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Незалежной похвастался спортивными достижениями без единого слова на мове

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Незалежной пользуется приложением на русском языке.

Так, Зеленский показал журналистам издания "Украинская правда", что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.

Кроме этого, отмечается, что лидер Украины ходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя зарядка президента заняла 48 минут.

Как признался сам Зеленский, бег помогает ему "проветрить мозги". Он также рассказал, что предпочитает на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.

О том, как украинский лидер поддерживает форму, стало известно не в первый раз. В 2019-м в Сети появилось его фото из тренажерного зала, однако президента Украины за тот снимок высмеяли

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
было бы что проветривать
1
новости партнеров
По теме

Маск установил в корабле Crew Dragon российские детали

Комплектующие помогли совершить успешную стыковку с МКС

Разлив нефтепродуктов в Норильске: чем грозит

Токсичные вещества просочились в почву и попали в реки, снабжающие питьевой водой население

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей