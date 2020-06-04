Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам, как начинается его день. Он регулярно занимается спортом и отслеживает результаты тренировок на мобильном телефоне. Примечательно, что глава Незалежной пользуется приложением на русском языке.
Так, Зеленский показал журналистам издания "Украинская правда", что пробежал более 8 километров. При этом на фото экрана его смартфона не видно ни одного украинского слова.
Кроме этого, отмечается, что лидер Украины ходит на пробежку в сопровождении трех охранников. Утренняя зарядка президента заняла 48 минут.
Как признался сам Зеленский, бег помогает ему "проветрить мозги". Он также рассказал, что предпочитает на завтрак яичницу с жареными перцами и авокадо.
О том, как украинский лидер поддерживает форму, стало известно не в первый раз. В 2019-м в Сети появилось его фото из тренажерного зала, однако президента Украины за тот снимок высмеяли.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как соратник Зеленского вступился за русский язык на Украине.
Комплектующие помогли совершить успешную стыковку с МКС
Токсичные вещества просочились в почву и попали в реки, снабжающие питьевой водой население