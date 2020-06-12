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Минкультуры Украины оправдал съемки сериалов на русском языке

Минкультуры Украины оправдал съемки сериалов на русском языке
Фото: Mohammad Javad Abjoushak / Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фильмы на украинском не приносят прибыли

Украинцы не любят мелодрамы на мове. Это признал министр культуры и информационной политики Незалежной Александр Ткаченко. Русскоязычные сериалы идут куда лучше, заявил он.

По словам министра, украинцы с удовольствием смотрят комедии на родном языке, но снимать мелодрамы на мове не выгодно – в стране они не окупаются, а на экспорт не идут. Поэтому в стране снимают фильмы на русском, а потом продают их в Россию и другие страны.

"Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами пусть даже на русском языке – это на благо как индустрии, так и экономике", – заявил Ткаченко.

В эфире hromadske он подчеркнул, что на украиноязычные фильмы государство денег не дает. При этом он согласился, что продвигать украинские идеи нужно на мове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете обучения на русском языке. При этом он сам использует русскоязычные приложения в мобильном телефоне.

Николай ВИКТОРОВ

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