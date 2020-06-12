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Украинцы не любят мелодрамы на мове. Это признал министр культуры и информационной политики Незалежной Александр Ткаченко. Русскоязычные сериалы идут куда лучше, заявил он.
По словам министра, украинцы с удовольствием смотрят комедии на родном языке, но снимать мелодрамы на мове не выгодно – в стране они не окупаются, а на экспорт не идут. Поэтому в стране снимают фильмы на русском, а потом продают их в Россию и другие страны.
"Если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами пусть даже на русском языке – это на благо как индустрии, так и экономике", – заявил Ткаченко.
В эфире hromadske он подчеркнул, что на украиноязычные фильмы государство денег не дает. При этом он согласился, что продвигать украинские идеи нужно на мове.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете обучения на русском языке. При этом он сам использует русскоязычные приложения в мобильном телефоне.
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