В ВСУ прокомментировали слова командующего ВМС Украины

Командующий Вооруженными силами Украины во время операции в Донбассе Сергей Наев полагает, что сейчас никаких причин ожидать начала вооруженного конфликта с Россией из-за Северо-Крымского канала нет, а его коллега – глава Военно-морских сил страны Алексей Неижпапа – просто немного преувеличил.

Наев объяснил, что командующий ВМСУ заступил на должность не так давно, из-за чего не до конца владеет всей информацией по развитию ситуации. Объявление о подготовке войск к войне с Россией Неижпапа, отмечает глава ВСУ, дал на основе своего личного видения ситуации, не опираясь на объективные данные, пишет РИА ФАН.

"В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено", – объясняет Наев в эфире ICTV.

Напомним, Алексей Неижпапа заявил, что морской флот Украины готов к военному столкновению с Россией, которое может начаться из-за вторжения российских войск на юг Херсонской области. При этом он отметил, что конфликт окажется "кровавым", и пострадают не только военные, но и гражданское население.