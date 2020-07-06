На Украине заявили о готовности к войне с Россией

На Украине заявили о готовности к войне с Россией
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine (CC BY-SA 2.0)
Сигналом к началу конфликта станет попытка РФ восстановить Северо-Крымский канал на полуострове

Командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС (военно-морские силы) Незалежной готовы к войне с нашей страной. По словам политика, сигналом к началу боевых действий послужит попытка РФ восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, "аннексированном" в 2014 году. 

В интервью изданию "Думская" Неижпапа уточнил, что потерь будет много как со стороны военных, так и среди гражданского населения. Однако Незалежная готова выйти на тропу войны ради возвращения Крыма.

Контр-адмирал уверен, что в первую очередь РФ атакует Херсонскую область, это якобы поможет пустить воду на полуостров, уточняет телеканал "360". Политик добавил, что всех деталей он пока раскрыть не может, однако дальность комплекса "Нептун" позволяет атаковать с материковой Украины Севастополь. 

РИА ФАН напоминает, что, по результатам референдума, проходившего в 2014 г., Крым  вернулся в состав России. Однако власти Незалежной до сих пор не могут смириться со случившимся и называют Крым "оккупированной территорией". Несмотря на якобы стремление вернуть полуостров, Украина организовала его жителям водяную блокаду. 

Ранее "Утро.ру" писало, что в Киеве нашли способ "отрезать" Крым от остальной России.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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