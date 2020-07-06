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Реформы на Украине не будут работать, пока страну возглавляет "кидала". Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев. По его мнению, в Киеве заседают обманщики с "крестьянским менталитетом", а президент Владимир Зеленский лжет на международном уровне и не испытывает при этом угрызений совести.
В качестве примера политолог привел ситуацию с Нацбанком Украины (НБУ). Сначала Киев договаривается с МВФ о новом кредите, одним из условий которого является гарантия независимости НБУ. А спустя несколько дней Зеленский отправляет главу НБУ Якова Смолия в отставку. Такое поведение свидетельствует о том, что президент – обычный "кидала", как все представители "хуторянской элиты", считает Головачев.
"Ложь Зеленский считает нормой поведения! И свои крестьянские замашки он перенес на международную политику", – говорится в статье "Главреда".
Население же страны одобряет поведение главы государства, радуется, какой тот хитрец – выбил деньги у Запада, а договоренности не выполнил. При этом верит Зеленскому, который с "крестьянской наивностью" требует честности от украинских чиновников. Но при такой морали власти никакие хорошие законы и реформы не будут работать. "Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса", – цитирует "Царьград" политолога.
Ранее Зеленский посетил Херсонскую область, где заявил, что Крым будет украинским. Эксперты охарактеризовали эти слова как популизм, передает URA.RU. Способность Зеленского выкручиваться и уходить от неприятных ответов журналисты оценили также во время его визита в Одессу. Там вместо уточнения о сроках предоставления Донбассу особого статуса и итогах заседания представителей "нормандской четверки" глава Незалежной с негодованием заявил, что от Киева никто ничего не может требовать, и отказался от комментариев.
В июне 2020 г. МВФ согласился выделить Украине кредит в размере $5 млрд сроком на полтора года. Сообщая об этом, Зеленский с триумфом объявил, что первый транш будет даже больше ожидаемого. Впрочем, простые граждане радости не почувствовали: по условиям кредита, выделенные деньги уйдут на погашение процентов по прежним долгам Западу.
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