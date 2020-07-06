"Глупость": в Кремле отреагировали на заявление о войне России с Украиной ради водоснабжения Крыма

"Глупость": в Кремле отреагировали на заявление о войне России с Украиной ради водоснабжения Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместо урегулирования ситуации в Донбассе Киев провоцирует конфликт с Москвой

Заявления представителей Украины о возможном наступлении России с юга направлены на ухудшение отношений между странами. В этом убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя по просьбе журналистов слова главкома ВМС Незалежной Алексея Неижпапы о том, что Россия якобы собирается силой добиться подачи воды из Днепра в Крым, Песков назвал это глупостью.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине", – подчеркнул Песков.

По мнению официального представителя Кремля, подобные высказывания  украинского руководства не только не соответствуют действительности, но и мешают продвижению процессу урегулирования в Донбассе, передает URA.RU.

Ранее Неижпапа заявил, что армия Украины готовится к полномасштабным боевым действиям против России в Крыму. Российские эксперты увидели в это высказывании провокацию и предупредили, что в случае реальной вооруженной атаки со стороны Незалежной для Киева все плохо закончится: кто сомневается, пусть вспомнит опыт Грузии в 2008 году. 

Ранее о возможном "вторжении" России в Херсонскую область заговорили украинские дипломаты и даже сослались на НАТО, дескать, там их предупредили, что российские военные учения у границ Незалежной могут обернуться захватом территории.

При этом в Киеве отказываются предпринимать меры по урегулированию реального вооруженного конфликта в Донбассе и заявляют, что от Украины никто не может требовать соблюдения прежних договоренностей, в том числе международных, поскольку это нарушает ее суверенитет.

Николай ВИКТОРОВ

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