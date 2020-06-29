Население страны призвали быть бдительными, поскольку даже НАТО подает Киеву тревожные сигналы

В ходе военных учений "Кавказ 2020" Россия может осуществить некие провокации, чтобы напасть и захватить Незалежную. Об этом заявил замглавы украинского МИД Василий Бондар. Свои выводы он сделал на основе мнения неназванных экспертов и аналитиков.

Дипломат призвал украинцев "ментально быть готовыми к тому", что Москва "не остановится перед использованием вооруженных сил, чтобы достичь своих политических или экономических целей, сообщает украинский "Интерфакс".

Пан Бондар обратил внимание на то, что Россия наращивает военную мощь на восточных границах Незалежной и в Крыму. По его словам, любые маневры ВС РФ в данных регионах могут очень быстро перейти в активную фазу боевых действий.

Он подчеркнул, что "даже в НАТО убеждены", что Москва вполне может атаковать соборную в ходе учений. Кроме того, о тревожной положении на границе докладывает местная разведка.

МИД уже работает над тем, чтобы союзники Киева, а также ООН и ОБСЕ осознали, "насколько опасна эта ситуация и предприняли целый ряд мер", пишет "Свободная пресса".

В последние несколько дней на Украине поднялась целая пропагандистская кампания, посвященная предстоящим осенью российским учениям. На разных уровнях там пугают украинцем и всю Европу тем, что Россия якобы приготовила "крымский сценарий" по захвату юга соборной, чтобы, в первую очередь, разблокировать Северо-Крымский канал и подать воду на полуостров. Поэтому, на все лады говорят киевские деятели, атака будет осуществляться в Херсонской области.

Последним на этот счет отметился депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз. На прошлой неделе с подобным спичем выступил представитель Главного разведывательного управления Минобороны страны Вадим Скибицкий. Помимо этого свою лепту в долгоиграющую украинскую страшилку внес бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

