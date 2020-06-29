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Россия может повторить "крымский сценарий" для захвата Украины. Об этом заявил нардеп Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз.
По его мнению, "российская агрессия" начнется из-за проблемы с водой в Крыму. Чтобы взять под контроль Северо-Крымский канал, РФ заберет юг Украины. Но вода – это только повод. По мнению Чийгоза, Кремль только и мечтает, как подчинить себе Незалежную. А нынешние киевские власти всячески подталкивают его к этому.
"Последний год была такая риторика, которая вдохновила нашего врага", – заявил нардеп в эфире "Обозревателя". Он пояснил, что имеет в виду "ошибки" Киева во внешней политике, реформу армии и "деморализацию общества".
По словам Чийгоза, среди украинцев сейчас наблюдается всплеск пророссийских настроений, что облегчает задачу Москвы. Этим она, дескать, воспользовалась в 2014 г. в Крыму, это поможет ей захватить Украину и сейчас.
"Всегда вдохновляло Российскую империю, когда внутри государства были непонятные движения в направлении того, чтобы побрататься с врагом", – пояснил Чийгоз.
Ранее американский генерал высказал предположение, что Россия может захватить Херсонскую область. По его мнению, военную операцию под видом учений Москва начнет в сентябре 2020 года. В России, в свою очередь, опасаются, что подобные заявления западных военных обостряют российско-украинские отношения и провоцируют радикально настроенных граждан к действию. Крымский мост на всякий случай уже взят под усиленную охрану.
На полуострове испытывают дефицит пресной воды из-за объявленной Киевом водной блокады. Частично проблема решена, но некоторые регионы по-прежнему страдают от засухи. Это признают местные власти. Москва предлагала Киеву возобновить подачу воды из Днепра по Северо-Крымском каналу, но получила отказ. Сейчас украинские радикалы призывают взорвать собственную ГЭС, чтобы окончательно уничтожить возможность подачи воды в Крым с территории Украины.
Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого