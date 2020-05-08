В России напомнили Незалежной, насколько модернизирован флот

Вице-премьер Украины Вадим Пристайко, призывающий НАТО и США помочь Киеву сдержать Москву в Черном море, толкает новых украинских союзников к большим неприятностям. Об этом предупреждает западных кураторов соборной российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, пан Пристайко не совсем в курсе, как вообще устроена система патрулирования Черноморской акватории, в том числе, на каком основании, когда и кто туда может входить по конвенции Монтрё.

"И самое главное – он не понимает, что своих союзников просто загоняет в ловушку, потому что после того, как Россия полностью перевооружила все, что находится в Крыму, теперь Черное море – это внутреннее море, которое полностью простреливается насквозь", – прокомментировал Шурыгин "Политнавигатору" украинские сигналы Западу.

Частично с ним согласен и другой российский эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он оценил призывы пана Пристайко как провокацию, цель которой – втянуть Североатлантический альянс в противостояние между Незалежной и Россией. А поскольку и так наблюдается активность натовских кораблей в Черном море, российским военным необходимо отслеживать эти маневры и должным образом "парировать угрозы, если они будут материализоваться".

Чтобы полностью держать под прицелом Черное море, России нужно развертывать дополнительные системы противокорабельных береговых ракетных комплексов, ПВО, в частности, ЗРК "Тор М2".

"Любой натовский корабль должен чувствовать на себе наше внимание... Очевидно, что дополнительные дивизионы "Тор М2", размещенные в Крыму, а также прикрывающие важнейшие объекты инфраструктуры России и города в приграничной полосе с Украиной – это тоже элемент страховки от непредсказуемых действий киевского режима", – резюмировал Коротченко.

К защите альянса пан Пристайко воззвал накануне в духе нужно "остудить пыл" России. Но то такое.

А вот в качестве примера, что не все участники НАТО побегут на призыв Киева под бок мощной военной машины русских, говорит тот факт, что решивший попугать Москву на Севере Вашингтон не смог найти поддержку у своих союзников в Европе. Напомним, 4 мая в воды Баренцево моря вошла эскадра из трех американских эсминцев – USS Donald Cook (DDG 75), USS Porter (DDG 78), USS Roosevelt (DDG 80) с танкером USNS Supply (T-AOE 6) – и британского фрегата HMS Kent (F 78).

Свое нахождение в данном регионе Пентагон обосновал некой поддержкой "свободы навигации", демонстрацией "беспрепятственной интеграцией" среди партнеров по НАТО и осуществлением обеспечения безопасности акватории за Полярным кругом.

Однако сегодня изданию Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий союзников НАТО Джеймс Ставридис выразил свою ярость тем, что европейские союзники по альянсу отказались поддержать инициативу Вашингтона по демонстрации своего военного присутствия в Арктике, в частности, в Баренцевом море.

Гроздья гнева он сыпал в сторону Норвегии и лично генсека НАТО Йенса Столтенберга, норвежца по гражданству, а также Франции, Италии, Германии.

"И Канада, с самой большой границей НАТО в Арктике, также заметно отсутствовала", – резюмировал ветеран.

