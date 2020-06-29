Фрегат "Адмирал Макаров" отразил атаку диверсантов

Фрегат "Адмирал Макаров" отразил атаку диверсантов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Черноморский флот отрабатывает операции в Средиземноморье

Третий фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров" отразил атаку диверсантов и воздушную атаку в Средиземном море. Учения с участием одного из лучших кораблей ВМФ дальней морской зоны неслучайно прошли в Средиземном море. Война в Сирии, Ливии, а также напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном привели к тому, что Средиземноморье стало одним из потенциальных очагов боевого конфликта.

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, экипаж "Адмирала Макарова" отследил самолеты условного противника и уничтожил их электронными пусками ракет из комплекса "Штиль-1".

Уже затем военные развернули посты противодиверсионных сил и средств и отразили атаку неприятеля, применив гранатометы.

Стоит отметить, что порт Тартус уже несколько лет как охраняют от подводных диверсантов, так как в нем швартуются боевые корабли. Российских моряков защищают специально обученные боевые пловцы.

Александр ИЛЬИН

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