Сообщается, что снаряды разработки КБ "Южное" летят дальше

В украинском Павлограде хотят наладить выпуск снарядов для советских "Градов", которые активно применялись во время войны в Донбассе. Как пишет Defense Express, это уже не советские 9М22, а чисто украинские "Тайфун-1", которые разработали в конструкторском бюро "Южное".

Как отметил главный технолог НПО "Павлоградский химический завод" Алексей Кириченко, у новых снарядов дальность в два раза больше, чем у старых советских, и составляет 40 км при массе в 18,4 килограмма. Корпус, двигатель, топливо – все производится на украинских предприятиях.

Новый снаряд должен заменить в ВСУ советские боеприпасы для РСЗО "Град", а также уже считающиеся украинскими БМ-21УМ "Берест" и РСЗО "Ивушка".

Кроме того, в разработке находится снаряд "Тайфун-1М", который должен стать более точным.

Стоит отметить, что еще советские снаряды для "Града" обладают дальностью до 40 км, поэтому можно лишь констатировать, что Украине удалось наладить выпуск боеприпасов на собственной производственной базе.