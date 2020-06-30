Смена режима: Зеленскому пророчат звание "последнего президента Украины"

Смена режима: Зеленскому пророчат звание "последнего президента Украины"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Раде заговорили о конституционной реформе

Владимир Зеленский может оказаться последним украинским президентом – такое мнение озвучил депутат Вадим Рабинович. Он утверждает, что Украина "катится в пропасть", и необходимо срочно что-то менять в стране, если не будет никаких изменений. 

На сайте фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось заявление политика, в котором парламентарий рассуждает о правлении нынешнего лидера страны. По словам Рабиновича, до майдана Украина являлась процветающей страной с космической промышленностью – сейчас ей на замену пришло производство кастрюль. 

"Все представители нынешней власти приходят на месяц – два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя!" – заявил политик. 

По его словам, вместо активных действий Зеленский "записывает видеообращения", поэтому голосовавшие за него три четверти избирателей больше его не поддерживают. 

Из-за сложившейся ситуации, отмечает депутат, в стране назревает конституционная реформа. Он предрек, что нынешний лидер Украины может стать либо одним из самых успешных за всю историю страны, либо оказаться последним, поскольку государство переделают в парламентскую республику. 

Ранее на Украине заговорили о том, что страну ждет судьба СССР перед развалом уже этой осенью. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей