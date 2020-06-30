В Раде заговорили о конституционной реформе

Владимир Зеленский может оказаться последним украинским президентом – такое мнение озвучил депутат Вадим Рабинович. Он утверждает, что Украина "катится в пропасть", и необходимо срочно что-то менять в стране, если не будет никаких изменений.

На сайте фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось заявление политика, в котором парламентарий рассуждает о правлении нынешнего лидера страны. По словам Рабиновича, до майдана Украина являлась процветающей страной с космической промышленностью – сейчас ей на замену пришло производство кастрюль.

"Все представители нынешней власти приходят на месяц – два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя!" – заявил политик.

По его словам, вместо активных действий Зеленский "записывает видеообращения", поэтому голосовавшие за него три четверти избирателей больше его не поддерживают.

Из-за сложившейся ситуации, отмечает депутат, в стране назревает конституционная реформа. Он предрек, что нынешний лидер Украины может стать либо одним из самых успешных за всю историю страны, либо оказаться последним, поскольку государство переделают в парламентскую республику.

Ранее на Украине заговорили о том, что страну ждет судьба СССР перед развалом уже этой осенью.