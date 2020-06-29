К кризису, подобному тому, что был в 1991 году, приведут выборы, отмечает он

Украинский политический эксперт Андрей Ермолаев считает, что Украину ждет незавидная судьба после местных выборов. Он полагает, что страна может оказаться в аналогичном положении, что и СССР перед развалом.

Причиной такого, по его мнению, может стать сильная борьба за власть. Ермолаев указал, что на Украине больше нет крупных промышленных производств, для работы которых требовались усилия сразу нескольких регионов. Из-за этого они потеряли мотивацию для взаимодействия и сотрудничества. На фоне этой ситуации растет количество желающих заполучить власть и ресурсы страны, объяснил он в эфире телеканала "НАШ".

Сложившаяся обстановка, отмечает политолог, провоцирует рост недовольства Киевом. В итоге выборы осенью превратятся не в политическую гонку, а в борьбу за ресурсы между регионами.

Разговоры о том, что на Украине могут быть серьезные проблемы уже в ближайшее время идут давно. Украинский депутат Максим Невенчанный отмечает, что стране грозит развал машиностроения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский лишил свою страну двух регионов.