Комиксы о Конституции вывели украинцев из себя

Комиксы о Конституции вывели украинцев из себя
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной не оценили юмор президента

Шумеры, мальчик без ушей и собака в наморднике – вот главные символы Украины. По крайней мере, так их видят в Офисе президента Владимира Зеленского. Там задались целью объяснить свод главных законов Украины доступным для народа языком и выпустили книгу "Простая Конституция" в виде тезисов с картинками.

Граждане Незалежной одобрили идею, но ее исполнение повергло многих в шок.

"Хто це жахіття малював? ("Кто этот кошмар нарисовал?")",  – написал один из пользователей под публикацией со страницами "Простой Конституции" в официальном аккаунте Зеленского в "Фейсбук".

Читатели потребовали объяснить, почему надписи в книге об украинской конституции на английском языке, почему практически все герои – мужского пола, почему у солидных мужчин красные одутловатые лица. Но больше всего поразило упоминание о шумерах: "Шумеры, гоу в государство, я создал", – так поясняется появление Незалежной.

"Вы считаете, что уличные выражения молодежи десятилетней давности – это подходящие тексты для Конституции? Мда", – высказался Валентин Румянцев.

"Лютый треш", "Я это ребенку не покажу", "У вас с головой все нормально?" – посыпались комментарии пользователей. Многие цензурных слов и вовсе не нашли, оценивая книгу, и предположили, что команда Зеленского создала комиксы для себя, рассчитывая исключительно на свой уровень юмора и образования.

Самые внимательные заметили на обложке юного мальчика, который топчет ногами дядьку крепкого телосложения, и удивились, почему мальчик без ушей – "чтоб не отодрали?". Некоторые попросили пояснить, почему текст об обязанностях граждан сопровождает изображение собаки с высунутым языком.

"Наші обов’язки і пес як пов’язані? ("Наши обязанности и пес как связаны?")", – уточнила Мила Баглий.

Кроме того, пользователей удивило, что мяч на одном из рисунков раскрашен в цвета российского триколора, пишет URA.RU.

Напомним, что в эти дни в России проходит голосование граждан по поправкам в Конституцию. Чтобы избежать опасности распространения коронавируса из-за скопления людей, избирательные участки решено открыть на семь дней. Основной, завершающий, день голосования – 1 июля 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

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