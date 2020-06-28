Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции

Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
Лидер Незалежной решил, что в его стране 25 федеративных единиц

Украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку при перечислении количества регионов, поздравляя жителей страны с Днем Конституции. Глава Незалежной заявил, что в стране их 25, в то время как на Украине в соответствии с Конституцией насчитывается 27 субъектов. Видеозапись с обращением Зеленского опубликована на странице офиса президента в Facebook.

"Нам очень повезло, потому что в нашей стране таких – двадцать пять", – заявил президент Украины, обращаясь к гражданам.

Стоит отметить, что в это же время в России проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Основной день волеизъявления – 1 июля. Вслед за Россией голосование по изменениям в Основной закон решил устроить белорусский лидер Александр Лукашенко, объявивший, что Минск успеет переписать документ за два года.

"Утро.ру" писало ранее, что глава Украины раскритиковал дальнобойщиков, нарушающих правила дорожного движения, и назвал их "засранцами".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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