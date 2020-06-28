Конфликт с РФ грозит Украине развалом машиностроения в стране

Конфликт с РФ грозит Украине развалом машиностроения в стране
Фото: pixabay.com
До военных действий предприятие сбывало большую часть продукции нам

Николаевский турбинный завод переживает тяжелые времена из-за боевых действий на востоке Украины. Об этом заявил депутат областного совета Николаева Максим Невенчанный в беседе с изданием "Украина.ру".

По словам парламентария, до конфликта на Донбассе основным закупщиком турбин была Россия, которая теперь производит аналогичную продукцию в Рыбинске. Невенчанный отметил, что когда-то Украина входила в пятерку стран по производству турбинного завода вместе с Великобританией, Францией, РФ и Штатами, а сейчас предприятие обречено на провал.

Депутат рассказал, что это не единственный случай: в городе "похоронили" Черноморский судостроительный завод, имевший огромный потенциал. Регион теперь живет за счет торговли и экспорта сельхозпродукции из-за развала судостроения.

Стоит отметить, что турбинный завод в Николаеве является не единственным примером шаткого положения промышленности на Украине. Так, завод по производству космической техники "Южмаш" открыто заявил, что закупает российский алюминий, необходимый для сборки топливных баков американских ракет.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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