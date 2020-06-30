Британские спецслужбы заменили американцев на Украине

Британские спецслужбы заменили американцев на Украине
Фото: Luca Piergiovanni/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер Незалежной назвал причины интереса Лондона к Киеву

Великобритания обратила внимание на Украину, только когда почувствовала, что ее территорией можно воспользоваться. Об этом заявил экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

По его словам, за все годы работы во главе украинского правительства он лишь однажды встречался с британским коллегой, и то "на ходу". Зато когда власть в стране пошатнулась, агенты Лондона тут же объявились в Киеве.

"На Майдане засветились представители МИ-6. Они во многом заменили американские спецслужбы с точки зрения руководства госпереворотом", - написал Азаров в "Фейсбук".

По его мнению, после событий 2014 г.  британцы начали снабжать украинцев оружием, техникой, присылать своих армейских инструкторов по одной простой причине: они видят в Незалежной удобный плацдарм для действий против России и обустраивают его для собственного удобства. 

Ранее стало известно, что украинских спецназовцев и морских десантников тренируют британские военные. В Лондоне это решение оправдали необходимостью помочь Киеву "защитить демократию".

Напомним, осенью 2019 г. на Украине прошли первые британо-украинские военные учения по стандартам НАТО.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Подробный астрологический прогноз на весь день для женщин и мужчин

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей