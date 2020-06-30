Американцы обсуждают покупку С-400

Американцы обсуждают покупку С-400
Фото: Zuma\TASS
Вашингтон не теряет надежду вернуть Турцию в программу F-35

В США придумали оригинальный способ решить проблему с турецкими С-400, которые просто "стоят костью в горле" у Пентагона. В Сенате решили ввести поправку, которая разрешит Вашигтону выкупить у Анкары российский комплексы С-400 вместе с ракетами.

Соответствующее предложение внес на прошлой неделе сенатор Джон Тьюн. Оборудование могут закупить на деньги из военного бюджета, которые выделены на ракеты и противоракеты для армии США. Турция купила у России системы С-400 с ракетами на на сумму $2,5 млрд, за какую цену может перепродать американцам вооружение Эрдоган, сказать трудно.

Но поправку еще должны одобрить. Тем временем давление на Эрдогана в связи с покупкой С-400 продолжается. Так, другой сенатор Джим Риш предложил ввести против Анкары санкции CAATSA (закон о противостоянии противникам США посредством санкций) через месяц после принятия закона о государственной обороне (NDAA).

Санкции CAATSA против Турции в этом случае отменил Трамп, однако в Сенате постоянно поднимают этот вопрос.

По мнению бывшего сотрудника Пентагона Джима Таунсенда, слова которого приводит Defende News, США вполне могут купить С-400, так как регулярно приобретают иностранную технику и вооружение. В Пентагоне с удовольствием посмотрят на технологии С-400 и отработают тактику противодействия зенитно-ракетной системе. Другой вопрос, что Эрдоган может на это не пойти, чтобы окончательно не поссориться с Россией, и тогда Анкара еще долго не получит F-35.

Ранее в США стало известно, что из-за выхода из программы истребителя Турции образовался дефицит запчастей и оборудования для F-35, так как Анкара производила многие комплектующие для этого самолета.

Идею о перекупке турецких С-400 уже прокомментировали в Москве. Как заявил "Говорит Москва"  первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в Анкаре вряд ли на это пойдут. В этом случае Турция может потерять статус надежного партнера, и тогда с ней никто не будет иметь дела. По мнению сенатора, американцев, в первую очередь, интересуют российские военные секреты.

Александр ИЛЬИН

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