В Москве с недоверием отнеслись к инициативе сенатора

Предложение американского сенатора купить перекупить у Турции российские С-400 похоже на "троллинг", так как в США знают практически все о данной системе. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Он также напомнил, что однажды, то ли в шутку, то ли всерьез, российский президент предложил американцам купить С-400, однако те никак не отреагировали.

В любом случае, по словам сенатора, которые приводит НСН, Турция входит в НАТО, поэтому вряд ли для американцев есть какие-то секреты в ЗРС С-400.

Тем не менее можно предположить, что США могли бы купить С-400, исходя только из одной цели: чтобы их не было у Анкары. Что касается самой системы, то экспортная версия комплекса С-400 может несколько отличаться от той, которая поставляется в российскую армию. Кроме того, Россия, вероятно, не продала Турции дальнобойную ракету 40Н6 с дальностью до 400 километров.

Ранее сенатор Джон Тьюн предложил внести поправку в оборонный бюджет, благодаря которой Вашингтон мог бы выкупить "систему раздора" у Анкары и решить вопрос с F-35 для Турции раз и навсегда.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров заявил, что такая сделка маловероятна. "Турция навсегда потеряет статус надежного партнера", – цитирует сенатора телеканал "360".