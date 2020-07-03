Истребитель ждут в этом году

Истребитель Су-57 испытывают на базе полигона 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны России. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВКС Сергей Суровикин.

По его словам, самолет полностью соответствует тактико-техническим характеристикам, и его поставка в войска начнется уже в этом году. Генерал-полковник не уточнил, сколько именно машин поставят в ВКС, но сказал, что с каждым годом поставки будут увеличиваться.

По сути до сих пор не совсем ясно, когда первые Су-57 поступят в строевые части и в каких количествах.

929-й ГЛИЦ базируется в Ахтубинске, но также расположен в Щелково, Знаменске, Вольске, Нальчике, Ключах на Камчатке и в Феодосии. Испытательные полигоны находятся в Астраханской области, в Казахстане, на Черном море и Кабардино-Балкарии.

В 2014 г. "Оружие Отечества" сообщило, что создан уникальный полигон специального назначения – горной подготовки, судя по всему, в Кабардино-Балкарии.

Су-57 могут испытывать на любом из этих полигонов. До сих пор тестируются прототипы истребителей, первый серийный образец разбился в декабре этого года в Хабаровском крае. Военные не спешат называть какие-то сроки, так как поступление на вооружение этого самолета откладывалось так много раз, что называть какие-то даты просто чревато.