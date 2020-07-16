Самолет должен заменить Су-57, который пока так и не ушел в серию

"МиГ" и "Сухой" вместе создадут истребитель шестого поколения. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил генеральный директор этих компаний Илья Тарасенко. По его словам, у компании есть возможность объединить потенциалы и сделать "серьезный рывок".

При этом у конкурентов, которыми являются американские и европейские производители, по мнению топ-менеджера, таких возможностей уже нет.

Кроме того, добавил Тарасенко, на базе МиГ-31 будет разработан перспективный истребитель-перехватчик. Пока продолжаются опытно-конструкторские работы.

Стоит отметить, что у России пока нет серийного истребителя пятого поколения, в то время как США уже прекратили выпуск F-22 и построили сотни F-35, которые продают всему миру. Какие возможности имелись в виду, сказать трудно. Объединение "МиГа" и "Сухого", которое не происходило даже в советское время, чтобы сохранить конкуренцию, много критиковали.

На этот шаг решили пойти после того, как "МиГ" окончательно проиграл "Сухому". Второй разработал Су-57, а первый пытается вдохнуть жизнь в МиГ-35, который называют улучшенным МиГ-29.

К слову, программа имеет полное право на существование: те же американцы реанимировали свой F-15, начав выпуск F-15EX. Однако пока изготовлено лишь 6 машин. Видимо, расчет делается на экспорт, но пока известно лишь о контракте на 50 самолетов для ВВС Египта. Индия пока не решается покупать МиГ-35.

Разговоры об истребителе шестого поколения сейчас выглядят довольно странно, хотя о замене Су-57 нужно думать уже сейчас – так принято в боевой авиации.

Каким должен стать истребитель шестого поколения, пока не знают даже на Западе. Причина этому – колоссальное развитие беспилотных систем. Вероятно, это будет самолет с возможностью беспилотного режима, который тесно взаимодействует с дронами или даже с роем БПЛА. Истребитель шестого поколения рассматривается уже как целая система, а не как отдельный самолет, который способен перевернуть ход сражения.

Если говорить о разработке перспективных самолетов, из-за санкций Россия оказалась в невыгодном положении. Похожий дефицит технологий испытывал в свое время Советский Союз. Сейчас приходится рассчитывать, в основном, на себя.