СМИ: Су-57 с комплексом "Гималаи" не оставит шансов F-22

СМИ: Су-57 с комплексом "Гималаи" не оставит шансов F-22
Фото: Утро.ру
В России вспомнили про комплекс РЭБ "Гималаи"

Уже с этого года первые серийные истребители Су-57 будут оснащаться модернизированными комплексами радиоэлектронной борьбы "Гималаи". И по мнению агентства РИА ФАН они смогут "обезоружить хваленые американские истребители F-35 и F-22.

Комплекс, по версии издания, практически нейтрализует стелс-технологии вышеупомянутых самолетов. Как это будет происходить, представить трудно, так как система РЭБ предназначена для "запутывания" головок самонаведения вражеских ракет и датчиков. Так, издание "Новости ВПК" совершенно справедливо отмечает, что комплекс наводит помехи и защищает истребитель.

Интересно, что "Гималаи" интегрирована прямо в самолет и фактически выполняет функцию "умной" обшивки. По данным журналистов, система РЭБ начала поставляться в 2014 году, и с тех пор самолет и его бортовые системы были значительно улучшены.

Стоит отметить, что до этого и сейчас комплекс "Гималаи" испытывался на прототипах, и в ближайшем будущем его можно будет оценить на первом серийном образце. То есть вряд ли стоит говорить о каком-то модернизированном варианте.

Что касается "обезоруживания" американских F-35 и F-22 и прочего, это давно не важно: главное, чтобы первый серийный образец все-таки полетел, а за ними и остальные. 

Александр ИЛЬИН

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