Не дотягивает: в Китае проигнорировали Су-57

Не дотягивает: в Китае проигнорировали Су-57
Фото: кадр Youtube
Пекин назвал основные требования к истребителю пятого поколения

В Китае продолжают обсуждать истребители пятого поколения в преддверии запуска в серию модернизированного J-20B. На этот раз издание Global Times в своей статье про самолеты это класса даже не упомянуло российский Су-57, хотя раньше всегда писало про этот истребитель.

А почему так произошло, объяснил генеральный конструктор J-20 Ян Вэй. По его словам, концепция сверхманевренности была актуальная для истребителя четвертого поколения, а для пятого на первый план вышла информация, которая и стала решающим фактором. Неважно, насколько маневренный самолет, от высокоточной современной ракеты "воздух-воздух" средней дальности у него не так много шансов уйти. Истребитель сейчас может уничтожить своего противника за пределами видимости.

Ключевыми факторами стали ЭПР, радар с активной фазированной решеткой и современные средства РЭБ. Стоит отметить, что Су-57 уступает аналогам разве что в ЭПР, а что касается маневренности, то с таким же успехом истребителем "четвертого поколения" можно назвать и F-22. Как и Су-57, он очень маневренный.

По мнению Вэйя, пилот истребителя пятого поколения получает информацию из разных источников и устройств, поэтому он должен обладать хорошими знаниями и аналитическими способностями. Кроме того, в ближайшем будущем предстоит использовать возможности искусственного интеллекта. На данный момент в напарники летчикам уже готовят беспилотники.

В частности, по данным Global Times, первый китайский истребитель шестого поколения с ведомым беспилотником может полететь уже в 2035 году. Сообщается, что у него будет так называемый адаптивный двигатель, над которым, к слову, достаточно давно активно работают в США. Так, Adaptive Cycle Engine (ACE) от компании GE Aviation должен увеличить тягу самолета на 20% и уменьшить расход топлива на 25%. Поставить их американцы хотят на F-35 и F-22.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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