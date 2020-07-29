Су-57 назвали вершиной самолетостроения

Су-57 назвали вершиной самолетостроения
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Конкурировать с истребителем могут единицы

Су-57 – это вершина российского самолетостроения, истребитель отвечает всем передовым требованиям, и конкурировать с этой машиной могут только американские аналоги. Об этом в интервью New Inform заявил мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

По его словам, дальше можно лишь стремиться к оснащению машин искусственным интеллектом, над чем, вероятно, и работают англичане, которые создают истребитель следующего поколения Tempest. Накануне в Великобритании опубликовали видеоролик, в котором приоткрывается завеса тайны над секретами будущего протототипа. В частности, упоминается, что самолет может быть оборудован электрическими двигателями, а не турбореактивными, что пока представить довольно сложно. В частности, его не нужно будет заправлять в воздухе, как большинство истребителей.

Кроме того, в распоряжении пилота будут примерно те же системы и датчики, как у F-35, только еще более продвинутые. Плюс самолет обещают оснастить лазерами и самыми совершенными ракетами. К слову, похожая работа ведется и над Су-57. В модернизированном варианте, который будет представлен в 2022 году лазеры вряд ли будут, но новые ракеты и улучшенная авионика – вполне ожидаемы.


По мнению Красноперова, в данный момент сложно представить более продвинутые летательные аппараты, чем Су-57. Более того, он подчеркнул, что даже Су-35С поколения 4++ отвечает большинству современных требований.

Что касается улучшений, по сравнению с Су-57, то это может быть лишь искусственный интеллект, то есть самолет просто могут сделать беспилотным.

Александр ИЛЬИН

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