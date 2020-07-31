На истребители уходит много времени по ряду причин

В Комсомольске-на-Амуре рассказали о проблемах, которые возникли при сборке серийных образцов Су-57. Как пишет газета "Крылья Советов", на начальном этапе возникли трудности со сборкой носового и подкабинного отсеков, фюзеляжа, а также с юстировкой (выравниванием конструкций).

Оказалось, что на сборку необходимо больше времени. В итоге для решения проблемы пришлось модернизировать эстакады стыковки, изменить некоторые конструкции в сборочном цехе. Также, по сведениям издания, пришлось ввести дополнительную оснастку под воздухозаборники и мотогондолы, а часть работы перенести из цеха №7 в цех №45.

По словам начальника цеха № 45 Артема Ощепкова, была колоссальная потеря времени. Только для того, чтобы перекатить фюзеляж в седьмой цех, приходилось тратить три часа. Теперь на это уходит в четыре раза меньше времени.

Заместитель начальника цеха по подготовке производства Виктор Пассар назвал Су-57 сложным самолетом из-за композитной обшивки и высочайших требований к качеству. Сборку фюзеляжа пришлось разбить на этапы.

Газета опубликовала фотографии нового серийного Су-57 в сборочном цехе. Первый самолет разбился в конце декабря в ходе испытаний в Хабаровском крае.