СМИ: Турция и Россия могут вместе собирать Су-57

СМИ: Турция и Россия могут вместе собирать Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара может использовать российский опыт и помочь с инвестициями

Хотя Турция неоднократно заявляла, что не заинтересована в покупке российского истребителя пятого поколения Су-57, журнал The National Interest уверяет, что именно сейчас созрела почва для сотрудничества Москвы и Анкары в аэрокосмической сфере. По мнению издания, Турция могла бы использовать российский опыт в области разработки двигателей, а Россия получила бы долгожданный приток капитала в отрасль, которой явно не хватает инвестиций.

По мнению NI, программа Су-57 продвигается, однако очень медленно из-за нехватки финансирования. Даже США вряд ли могли бы произвести сотни F-35, если бы они не продавались по всему миру.

На данный момент в Комсомольске-на-Амуре выполняют заказ на 76 истребителей Су-57. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала фотографии сборки второго серийного образца. Как известно, первый разбился в конце декабря прошлого года в Хабаровском крае. По плану заказ должен быть выполнен к 2027 году. Первые самолеты оборудуют двигателями первого этапа.

Как считает NI, именно они стали одной из главных причин выхода из программы Индии, которая ранее планировала собирать истребители на базе Су-57 у себя.

На данный момент не ясно, когда закончатся испытания "Изделия 30". Этот двигатель должен стать более мощным и экономичным, а главное – он выведет самолет на сверхзвук без использования форсажа. Пока такими характеристиками обладает только F-22.

Что касается Турции, то Эрдоган уже объявил, что идет работа над турецким TF-Х, но, когда он будет построен, не понятно. У Анкары не так много опыта в создании истребителей, хотя беспилотники турки делают хорошие. Как считают западные военные эксперты, у Турции не должно возникнуть проблем с авионикой, вооружением, но отсутствие нужных двигателей может серьезно затормозить разработку.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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