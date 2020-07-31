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Турция отреклась от российских Су-57, потому что хочет самостоятельно построить истребитель пятого поколения.
Несмотря на то, что а Анкары нет такого большого опыта создания самолетов с нуля, как у США и России, турки инвестируют в новые технологии и активно работают с лидерами-производителями авионики и авиадвигателей. Кроме того, Турция добилась отличных результатов по части беспилотников, но теперь ей предстоит перейти в другую лигу.
Как пишет руководитель лондонского бюро специализированного издания Aviation Week Тони Осборн, Турция во многом выигрывает со своим TF-X благодаря сотрудничеству с британской компанией BAE Systems, одним из ведущих производителей оборонной электроники и авиасистем.
В самой Турции хорошо развита электронная промышленность, а Turkish Aerospace быстро расширяет свои возможности. Поэтому, по словам Осборна, Анкара вполне способна сделать истребитель пятого поколения в течении 5-10 лет.
Единственной трудностью, с точки зрения эксперта, могут стать двигатели. Известно, что для TF-X заявлены турбины с тягой 11-13,6 тонн. И хотя у них есть опыт изготовления комплектующих General Electric для F-16, локальным компаниям придется пройти долгий путь, прежде удастся выйти на такие мощности. Еще один важный момент: двигатель должен получиться надежным, так как без этого не получится экспортировать самолет.
При этом, купить двигатель в США или другой западной стране может и не получиться, учитывая сложные отношения между Вашингтоном и Анкарой.
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