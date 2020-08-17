Тоже стелс: американцы нашли свой вариант Су-57

Тоже стелс: американцы нашли свой вариант Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
F-117 окончательно вернулись и атакуют авианосцы

ВВС США намерены использовать снятые с вооружения стелс-бомбардировщики F-117 в эскадрильях "агрессоров" Red Flag, где они, в частности, будут изображать российские Су-57. По данным журнала The Drive, учения пройдут в Неваде на базе ВВС Неллис. В распоряжении военных порядка четырех десятков F-117 в рабочем состоянии. До этого они использовались для испытаний новых радаров и датчиков, которые готовят для F-35 и других истребителей, чтобы засекать малозаметные цели.

F-117 не очень бстрый и маневренный самолет, поэтому вряд ли он будет использоваться в учебных ближних боях. Скорее всего, бомбардировщик станет малозаметной целью для истребителей, и если он условно "отбомбится" по цели, значит летчик-охотник проиграл.

Как пишет The Drive, F-117 уже получили позывной Knight ("Рыцарь") и уже работали вместе с F-16 из 64-й эскадрильи агрессоров. Но теперь предстоят более масштабные маневры в рамках Red Flag.

В мае этого года пилоты F-117 уже сделали нечто беспрецедентное: целая эскадрилья стелсов "атаковала" авианосную группу в Тихом океане. Таким ообразом, ВМС США, видимо, отрабатывали отражение удара российских и китайских малозаметных самолетов. После этого F-117 приземлялись на базе Эдвартс. Все этого говорит лишь об одном: "Ночные ястребы" вернулись.

Александр ИЛЬИН

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