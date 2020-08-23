"Ощущаем себя первопроходцами": летчик поразился возможностям Су-57

"Ощущаем себя первопроходцами": летчик поразился возможностям Су-57
Су-57. Фото: MOD Russia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пилот отметил, что задачи перед машиной стоят беспрецедентные

Самолет Су-57 – многофункциональное автоматизированное военное воздушное судно, оснащенность которого облегчает работу для летчика при выполнении любых возложенных задач. Такое заявление сделал испытатель ОКБ Сухого Сергей Чернышев.

Перед открытием форума "Армия-2020" пилот заявил, что Су-57 способен работать как по наземным, так и по воздушным целям в одно и то же время. Состав группы при этом не играет роли – можно отрабатывать цели и одиночно.

Летчик добавил, что участия в таких испытаниях для него – большая честь. Минобороны делает ставку на Су-57, так как на воздушное судно возложили те задачи, которые не стояли перед его предшественниками.

"Ощущаем себя первопроходцами, потому что задачи все сложнее и сложнее", – приводит телеканал "Звезда" слова Чернышева.

"Утро.ру" писало ранее, что первые серийные Су-57 решили направить на усиление Западного военного округа, который расположен ближе всего к авиационным подразделениям НАТО.

Не так давно ВВС США приняли решение использовать снятые с вооружения стелс-бомбардировщики F-117 в эскадрильях "агрессоров" Red Flag, где они, в частности, будут изображать российские Су-57. По данным американских СМИ, учения пройдут в Неваде на базе Неллис ВВС США.

Егор МАЛКОВ

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