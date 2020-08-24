Разработчики и испытатели вышли на финишную прямую

На Су-57 вновь отрабатывают полеты в беспилотном режиме. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотное управление отрабатывается на многих авиационных комплексах, и в том числе, на истребителе пятого поколения Су-57.

На данный момент на 10 прототипах летчики совершили 4 тыс. полетов. Главной задачей Слюсарь назвал принятие самолета на вооружение и начало серийного производства. Ранее топ-менеджер говорил, что результаты работы по крушению Су-57 в декабре прошлого года будут использованы для улучшения истребителя.

Первые серийные Су-57 обещают военным уже в этом году. Судя по всему, это будет несколько машин. Всего Минобороны заказало 76 истребителей.

Ранее зарубежные военные эксперты писали о нецелесообразности производства Су-57 из-за слишком большой стоимости одного летного образца. Из программы вышла Индия, и в данный момент покупателей на самолет нет. А как известно, чем больше партия техники, тем дешевле обходится единичный экземпляр.

Что касается полетов в беспилотном режиме, то в ЛИИ им. Громова это практикуется регулярно. На данный момент это выглядит так: пилот сидит в самолете и лишь наблюдает, как машина сама выполняет определенные действия. В США F-16 уже летал вообще без пилота, как ведомый. Подобные испытания очень важны для последующего применения беспилотников вместе с истребителями, что и ожидается в ближайшем будущем.