Опасный конкурент: названо серьезное преимущество Су-57 перед F-35

Опасный конкурент: названо серьезное преимущество Су-57 перед F-35
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что российское судно способно к преодолению больших расстояний, в отличие от американского аналога

Российский многофункциональный истребитель Су-57 имеет преимущества над американскими самолетами F-35, входящими в ВВС арабских стран. Такое заявление сделал военный эксперт Яков Кедми.

Специалист отметил, что США готовы продать свои F-35 и любые другие самолеты арабским странам, вне зависимости от позиции Израиля, с которым они плотно сотрудничают. За последнее время Вашингтон успел осознать опасность угрозы российской военной промышленности, которая идет семикилометровыми шагами и уже превосходит многие американские аналоги.

"Если американцы не продадут F-35, Россия продаст Су-57. Для них арабский мир – это прежде всего рынок вооружений. Трампу нельзя допустить простаивания авиазаводов", – заявил Кедми на ЮТуб-канале ITON-TV.

Эксперт добавил, что радиус действия американских F-35, состоящих на эксплуатации ВВС Саудовской Аварии, не позволяет долететь до Израиля и вернуться в пункт базирования.

"Если они хотят прилететь и остаться – пожалуйста. Су-57 позволяет, а вот F-35 нет", – считает Кедми.

Специалист напомнил, что продажа F-35 – первый в истории случай, когда Вашингтон продал свои самолеты главным конкурентам Тель-Авива. Пока что на вооружении арабских стран есть американские судна, но на изменения военно-стратегической ситуации в регионе это не повлияло.

Ранее директор Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что на данный момент на десяти прототипах Су-57 летчики совершили 4 тыс. полетов.

Егор МАЛКОВ

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