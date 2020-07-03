Эпоха линкоров возвращается

Российские корабли могут вернуть себе крупнокалиберную артиллерию. На них могут уствновить боевой модуль от новейшей самоходки "Коалиция-СВ" с пушкой калибра 152 миллиметра.

Как пишет "Mil.Press.Военное", специалисты "Буревестника", где разрабатывался модуль, уверены, что установку можно использовать не только для потребностей Сухопутных войск и береговой обороны, но и ВМФ.

В настоящее время корабли вооружают дорогостоящими противокорабельными ракетами, вроде Х-35, а также крылатыми "Калибрами". Однако снаряды значительно дешевле, и погрузить их на корабль можно в большем количестве.

Западные военные эксперты неоднократно отмечали преимущества морской артиллерии перед ракетами. В конфликте высокой интенсивности корабли быстро расстреляют свои ракеты, и тогда выживут те экипажи, у которых будет артиллерия. Некоторые даже полагают, что гиперзвуковые противокорабельные ракеты – это, скорее, "пыль в глаза" и повод выбить деньги на военные проекты, в то время как артиллерия более чем реальна.

Неслучайно американцы хотели вооружить пушками эсминцы "Замволт", однако из-за колоссальной стоимости умных снарядов от этой идеи отказались, опять же, возможно, в пользу гиперзвуковых ракет.