Пока это "Каракурт" с "Паницирем"

Российские корветы "Каракурт" являются попыткой Москвы заменить устаревающие советские корабли более легкими и быстрыми, чтобы защитить прибрежную зону.

"Одинцово" станет первым корветом проекта 22800, вооруженным зенитно-ракетным артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Его особо отмечает журнал The National Interest. Например, у головного "Мытищи" "Панциря" нет, и морякам приходится довольствоваться переносными комплексами "Игла-С", а также автоматической пушкой АК-630М.

В составе Балтийского флота в ближайшем будущем должны оказаться шесть корветов "Каракурт" и четыре из них будут вооружены "Панцирь-М". Об этом накануне заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Одинцово" проходит испытания с 30 июня. Ожидается, что корвет передадут морякам в конце этого года.

Согласно тактико-техническим характеристикам, которые приводит Military Russia, ЗРАК "Пацирь-М" может засечь и захватить МиГ-29 на расстоянии 50 км что было выяснено на полигоне Капустин Яр. Это означает, что "Одинцово" сможет отразить атаку тех же F/A-18. В случае с F-35B или F-35C все не так очевидно.